Einaudi-Giordano: via ai lavori di manutenzione straordinaria, costeranno mezzo milione

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per due istituti scolastici dell’area metropolitana di Napoli. Si tratta dell’Isis “Einaudi-Giordani” di San Giuseppe Vesuviano e della succursale dell’Itc“Moscati” di Sant’Antimo. Sono stati infatti firmati i contratti che affidano alle ditte vincitrici delle gare l’esecuzione dei lavori. Per la sede centrale dell’“Einaudi-Giordani” di San Giuseppe Vesuviano sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per la conservazione e il miglioramento dell’immobile Si tratta di lavori che complessivamente costeranno 586.084,95 euro oltre Iva.

È previsto, tra gli altri interventi, la messa in sicurezza dei cornicioni, dei solai dei pilastri e delle travi che necessitano di lavori di consolidamento. Sarà realizzata anche una manutenzione straordinaria per tutte le facciate del complesso oltre che delle guaine impermeabilizzanti dei lastrici. È prevista la manutenzione “straordinaria” degli ambienti interni e degli impianti presenti. Si procederà anche ad un restyling delle aree esterne e di quelle di accesso all’edificio scolastico. Il termine previsto per l’ultimazione dei lavori è di 14 mesi.