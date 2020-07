Ecco la bolletta della Serie A per vincere 350 euro

Nemmeno un giorno di riposo e si torna subito in campo con la 36^ giornata di Serie A, accompagnata dai mitici pronostici Intralotcafè! Si va verso il rush finale con già alcuni verdetti assegnati tra i quali la retrocessione di Spal e Brescia. Venerdì 24 luglio 2020 si riparte con Milan-Atalanta alle ore 21:45, ulteriore prova importante per i rossoneri che vorranno confermare il momento positivo e raggiungere il quinto posto in classifica. Il Parma sarà ospite del Brescia, alle 19:30 l’Inter farà visita al Genoa che è in piena lotta salvezza. Sfida in esclusiva DAZN tra Napoli-Sassuolo in programma sabato sera alle ore 21:45. Domenica 26 luglio saranno ben sei i match in programma con Bologna-Lecce alle 17:15. Alle 19:30 Cagliari-Udinese, Roma-Fiorentina, Spal-Torino e Verona-Lazio. Conclude la 36^ giornata la sfida tra la Juventus e la Sampdoria alle 21:45.

Ricordiamo che Intralotcafè è sala scommesse, virtual games, sala slot e sala casino, bar, gratta e vinci, ricariche telefoniche e pagamento utenze. Seguiteci anche sulle pagine Facebook ed Instagram: IntralotcafèpoggiomarinoeSanGi useppeVesuviano.

Ecco dunque i pronostici validi per la restante parte della 36^ giornata di campionato:

MILAN-ATALANTA

Allo stadio Meazza di Milano si apre la trentaseiesima giornata di Serie A tra Milan e Atalanta. Si tratta sicuramente della gara più interessante, anche se le due squadre hanno già delineati i loro obiettivi. I rossoneri, però, vogliono riscattare la brutta sconfitta subita all’andata, mentre la Dea sogna il secondo posto. Sfida dall’esito incerto. Pronostico MILAN-ATALANTA 12. Con quota Intralotcafè di 1,25.

BRESCIA-PARMA

Due squadre che hanno poco da chiedere a questo campionato. Le Rondinelle sono già retrocesse in Serie B ma vogliono chiudere a testa alta l’annata. Gli ospiti, invece, sono a metà classifica e hanno raggiunto la matematica salvezza solo nell’ultimo turno. Per quanto riguarda il pronostico, a nostro avviso il Parma ha una rosa superiore dal punto di vista tecnico, puntando su giocatori come Kulusevski e Gervinho, che contro il Napoli sono partiti dalla panchina.

Pronostico BRESCIA-PARMA X2. Con quota Intralotcafè di 1,31.

GENOA-INTER

I rossoblu cercano punti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Gli ospiti, invece, sono in corsa per il secondo posto. L’Inter ha sicuramente qualcosa in più degli avversari dal punto di vista della qualità della rosa. Pronostico GENOA-INTER 2. Con quota Intralotcafè di 1,65.

NAPOLI-SASSUOLO

Gli azzurri sono già qualificati alla prossima Europa League avendo vinto la coppa Italia. Gli emiliani, invece, navigano a metà classifica e sono già salvi. Nella gara di andata giocata al Mapei Stadium, successo dei partenopei per 2-1 con gol vittoria arrivato al 94′ con autorete di Obiang. Ci aspettiamo una gara in cui entrambe le squadre andranno a segno e dall’esito incerto vista la grande forma in cui si trovano gli ospiti.

Pronostico NAPOLI-SASSUOLO 12. Con quota Intralotcafè di 1,20.

BOLOGNA-LECCE

Partita dove il Bologna è chiamato ad una prova d’orgoglio e ad onorare il suo campionato, Lecce senza scelta deve giocare per l’intera posta, ci aspettiamo una gara movimentata al Dall’Ara. Pronostico BOLOGNA-LECCE 12. Con quota Intralotcafè di 1,27.

CAGLIARI-UDINESE

ll Cagliari naviga nella parte bassa della classifica ma già matematicamente salvo, rossoblu senza vittoria in campionato da 7 turni. Udinese in un buon momento ma il Cagliari è chiamato ad invertire marcia e ad onorare la meglio questo finale di campionato. Pronostico CAGLIARI-UDINESE 1X. Con quota Intralotcafè di 1,75.

ROMA-FIORENTINA

Partita dove la Roma assume il ruolo di favorita, Fiorentina apparsa in progresso nelle ultime uscite, restiamo prudenti con la doppia chance.

Pronostico ROMA-FIORENTINA 1X. Con quota Intralotcafè di 1,16.

SPAL-TORINO

Spal fanalino di coda della Serie A e già matematicamente retrocessa in Serie B. Biancocelesti reduci da 6 stop consecutivi in campionato. Torino relegato nella parte bassa della classifica a + 6 dal terzultimo posto ora occupato dal Lecce e che costa la retrocessione tra i cadetti. Ospiti davanti ad occasione da non sbagliare. Pronostico SPAL-TORINO X2. Con quota Intralotcafè di 1,13.

VERONA-LAZIO

I gialloblu non vincono in campionato da 6 giornate, Lazio quarta in classifica e già matematicamente in Champions League. i biancocelesti battendo il Cagliari sono tornati a vincere in campionato dopo 5 giornate. Partita dall’esito molto incerto, diamo peso al maggior tasso tecnico della Lazio. Pronostico VERONA-LAZIO X2. Con quota intralotcafè di 1,30.

JUVENTUS-SAMPDORIA

Dopo la brutta figura contro l’Udinese la Juve deve vincere e convincere per chiudere il discorso scudetto e buttare la testa alla Champions.

Pronostico JUVENTUS-SAMPDORIA 1. Con quota Intralotcafè di 1,27.

Puntando 20€ sulle quote scelte per voi, la vincita Intralotcafè é di 350 euro.

Tentate e buena suerte a todos!!!