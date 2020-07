Ecco come l’ospedale di Boscotrecase cambierà in meglio: c’è il piano dell’Asl

Sarà illustrato domani il contenuto della deliberazione del Direttore Generale Asl Napoli 3 Sud del 16 luglio 2020 che ha per oggetto la “Riorganizzazione del Presidio ospedaliero di Boscotrecase” che riguarderà la riqualificazione delle varie Aree sia Medica che Chirurgica. «Gli sforzi compiuti in primis dal direttore Savio Marziani, dal suo vice Adriano De Simone e da Francesco Paolo Ruocco, alla fine sono stati premiati – si legge in un post sulla pagina di facebook del Covid Hospital di Boscotrecase – Ma permetteteci di segnalare anche il lavoro quotidiano di tutto lo staff di Direzione Sanitaria, che lavora dietro a supporto dei vertici di Presidio. Adesso – conclude il post – davvero siamo proiettati per un futuro radioso. Non dimenticando che altro ci sta in cantiere, ma è ancora presto per parlarne». Attualmente l’Ospedale è dotato dei Reparti di Rianimazione, di Emodinamica e di Chirurgia vascolare, inesistenti prima che l’ospedale diventasse Covid. Ora con il ritorno dei Reparti di Chirurgia, Medicina, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Oculistica e del Pronto Soccorso il presidio ospedaliero diventerà un polo di eccellenza.

