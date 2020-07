È nato Giuseppe Capasso, festa ad Ottaviano per il figlioletto del sindaco

By

«Oggi è il compleanno di mia moglie, ma il regalo lo ha fatto lei a me. Ed è un regalo straordinario: è nato Giuseppe Capasso». Con questo breve messaggio sui social network, il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha annunciato la nascita del suo secondogenito. Allegata anche un’immagine del neonato: davvero un inno alla vita. Il piccolo è nato alla Clinica Mediterranea di Napoli e sta benissimo, così come mamma Giovanna, che quindi festeggerà per sempre il suo compleanno insieme al bimbo.

Giuseppe è appunto il secondogenito del sindaco di Ottaviano, già papà di Alessandra. Il nuovo arrivato porta il nome del papà del primo cittadino, prematuramente scomparso qualche anno fa ed a cui il figlio era chiaramente molto legato. Al sindaco Luca Capasso ed alla moglie Giovanna Morra gli auguri sinceri della nostra redazione per la nascita del piccolo Giuseppe.