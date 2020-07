È morto l’uomo travolto dalla Circumvesuviana: i pompieri hanno estratto il corpo dai binari

By

È morto l’uomo investito questa mattina dal treno Circumvesuviana all’altezza della stazione di Ponticelli sulla linea Napoli-Sarno. Il tentativo di suicidio è quindi riuscito, dopo che i vigili del fuoco erano riuscito ad estrarre la vittima ancora in vita dai binari. Tuttavia, le condizioni erano chiaramente troppo gravi e l’uomo si è spento durante la disperata corsa in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine che stanno cercando di chiarire l’accaduto e che soprattutto dovranno dare un’identità a quel corpo ormai senza vita. L’uomo addosso non aveva alcun documento e sarà difficile anche riconoscere particolari segni sul volto.

Il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, ha commentato con amarezza: «Oggi poteva essere una giornata positiva. Tre treni revampizzati che entrano in servizio, 37 neoassunti al primo giorno di lavoro, inaugurato il restyling della stazione di Pianura, rientrate le proteste sulle linee flegree e circolazione regolare. Invece il gesto disperato di una persona a Ponticelli rende tutto triste e complicato. Circolazione interrotta, possibile sequestro del treno. Il suicidio è un gesto terribile, terribili le conseguenze per tutti quando avviene su una linea ferroviaria».