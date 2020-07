Due casi di Coronavirus nel Vesuviano: «Contagio arrivato dal Nord, in corso altri tamponi»

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

I due casi di Coronavirus registrati nei giorni scorsi nell’area vesuviana, in particolare a Portici, sono stati “esportati” da una regione del Nord da una persona che ha avuto contatti lavorativi con uno dei malati oggi ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli. A spiegare la ricostruzione dei casi è il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, attraverso una diretta effettuata questa mattina via Facebook. L’uomo insieme ad una persona convivente sono ricoverati.

Si tratta di un imprenditore del settore sanitario che qualche giorno prima di manifestare i sintomi del Covid-19 aveva ospitato due colleghi giunti dal Nord. I tre, insieme in auto, avevano poi girato diversi centri medici della provincia ed in questa fase sarebbe arrivato il contagio da persona asintomatica. Sono in corso i tamponi su tutte le persone incontrate. «Soltanto altri due cittadini di Portici hanno incontrato l’uomo e l’altra persona malata e stiamo attendendo l’esito del tampone effettuato anche su loro», ha concluso il sindaco.