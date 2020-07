Dramma nell’Agro-Sarnese: imprenditore s’impicca nel proprio studio

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Il dramma a a Pagani, dove un imprenditore di 51 anni, del settore agroalimentare si è tolto la vita. L’uomo è stato ritrovato dai familiari all’interno del suo ufficio in via Malet. Secondo quanto raccontano i Carabinieri intervenuti sul posto, la vittima avrebbe sofferto un periodo complesso dovute alle difficoltà economiche riscontrate in questi ultimi mesi.

L’imprenditore alle 6 del mattino presso la sede del suo ufficio, poi il dramma. Il corpo è stato ritrovato dai familiari che hanno allertato i soccorsi. Una volta constatato il decesso, la Procura di Nocera Inferiore ha disposto la liberazione della salma, per permettere di svolgere il rito funebre.