Dramma nel Vesuviano: Vincenzo muore a 38 anni nel centro Vodafone dove lavorava

Ha accusato un malore, si è accasciato e sono arrivati i soccorsi. Ma è stato tutto inutile. Vincenzo Del Giudice è morto, stroncato da un malore ad appena 38 anni. Una tragedia enorme, avvenuta a Portici nel Centro Vodafone di Viale Leonardo Da Vinci a Portici. Un malore che l’ha stroncato davanti agli occhi atterriti dei colleghi e dei clienti, che inermi hanno assistito al dramma consumato in pochi istanti. Vincenzo lascia la moglie ed un figlio piccolo.

La notizia si è rapidamente diffusa a Portici, dove il Centro Vodafone è molto frequentato da persone di ogni fascia d’età. Il 38enne era residente a Pozzuoli, in località Arco Felice, ed ogni giorno raggiungeva Portici per lavoro, comunità dove era diventato conosciuto ed apprezzato per la sua disponibilità. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato un arresto cardiaco a strappare Vincenzo alla vita in maniera così veloce, inattesa e terribile.