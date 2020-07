Dramma nel Vesuviano, operaio 44enne si ammazza nella propria auto

Dramma a Pollena Trocchia, dove un uomo, questa mattina, si è tolto la vita. Ha deciso di farla finita sparandosi un colpo di pistola all’interno della sua automobile. Il suicidio in via Vasca Cozzolino, a Pollena Trocchia, dove C.D.C., 44 anni, viveva con la famiglia.

Sul luogo della tragedia sono subito intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo. Sul posto presente anche una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Cercola, che sta eseguendo accertamenti anche in merito all’arma adoperata: a chi appartenesse e se fosse regolarmente detenuta. Le indagini sono ancora in corso, intanto la salma è stata trasferita al II Policlinico di Napoli per l’esame autoptico.