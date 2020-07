Dramma in Campania: donna partorisce feto morto mentre è a messa

Dramma ad Agropoli. Una donna incinta di origini siciliane si trovava nella chiesa “Santa Maria delle Grazie” per partecipare alla celebrazione di un battesimo quando ha avvertito un malore improvviso. Corsa in bagno, la donna avrebbe poi espulso il feto che purtroppo non dava segni di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agropoli. La donna è stata trasferita in ospedale, mentre sul caso sono in corso le indagini. Lo scrive il quotidiano La Città. La donna è stata trasportata in una struttura sanitaria per le cure del caso. Inutili i soccorsi per il piccolo.