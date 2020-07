Dramma in Campania: ex comandante dei carabinieri di Sant’Anastasia si spara in caserma

Tragedia nella caserma dei carabinieri di Calitri. Il comandante della Stazione è stato trovato privo di vita. Andrea Apicella, 52 anni, si sarebbe sparato un colpo alla testa con la sua pistola d’ordinanza. Sul posto i colleghi e il medico legale, oltre ai sanitari di un’ambulanza del 118. Sotto choc la comunità dell’Alta Irpinia e i militari dell’intera provincia. Nativo del Nolano, di San Paolo Belsito, Apicella aveva comandato anche la caserma di Sant’Anastasia.

Il comandante Apicella, da tutti considerato un carabiniere dalla straordinaria professionalità, non aveva mai fatto trasparire segnali. Sono state avviate le indagini per chiarire ogni aspetto. Dolore nella comunità irpina, ma chiaramente anche a Sant’Anastasia dove viene ricordato con grande affetto e da cui era andato via qualche anno fa per il nuovo incarico.