De Luca: «Se i contagi crescono, tornerà obbligatoria la mascherina all’aperto»

«Diventerà inevitabile» l’uso della mascherina anche all’aperto se fosse «una moltiplicazione dei contagi». A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda su quanto si sta ipotizzando nel Lazio. «L’importante è dire ai giovani – ha proseguito il governatore – che quando si incontrano la sera e stanno uno addosso all’altro, quello è il momento in cui bisogna utilizzare la mascherina. Se si passeggia in luoghi aperti e tranquilli si può stare senza, ma se ci sono 200 persone bisogna indossarla. Poi nessuno ci garantisce, quando entriamo in un bar, su chi è andato prima di noi».

«È evidente che – ha aggiunto De Luca – ci vuole molta prudenza, bisogna evitare di bere dagli stessi bicchieri e dalle stesse bottiglie, non è che se beviamo dalla stessa bottiglia siamo dei fenomeni. Un po’ di prudenza e di senso di responsabilità e andremo avanti, dobbiamo governare questi mesi con intelligenza e prudenza», ha concluso.