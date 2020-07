Dal Vesuviano ad Ischia per filmare bimbi in spiaggia: arrestato pedofilo 40enne

Filmava i bambini in piazza ad Ischia ed è stato denunciato. I Carabinieri della Stazione di Forio d’Ischia hanno, infatti, denunciato per detenzione di materiale pedopornografico un 40enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine. Alcuni cittadini ischitani hanno chiesto aiuto ai carabinieri che erano presenti in piazza. Un uomo – munito di una telecamera – stava prestando troppo attenzione a dei bimbi che giocavano in strada facendogli alcune riprese. I carabinieri hanno individuato l’uomo ed hanno deciso di controllare lui e la sua cinepresa.

Hanno notato che le immagini registrate dall’uomo si focalizzavano troppo sulle parti intime dei bambini e quindi la perquisizione è stata estesa anche nell’albergo di Lacco Ameno dove il turista dimorava. Rinvenuto e sequestrato un pc contenente materiale pedopornografico e due telecamere utilizzate per realizzare filmati e fotogrammi su minori.