Covid, positive una mamma con le due figliolette nel Vesuviano

«Sono stati riscontrati test che hanno dato esito positivo al Covid19 relativi a tre persone che hanno frequentato la città di Ercolano. Si tratta di una mamma insieme alle sue due bambine, mentre il papà risulta negativo. Tutte e tre risultano asintomatiche». La notizia è stata data dal sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto, ma poco dopo si è appreso invece che la famiglia vive nella vicina Portici. Ma la sostanza cambia di poco.

Il primo cittadino ha rassicurato: «Sono stati immediatamente attivati i protocolli sanitari previsti e disposto l’isolamento domiciliare della famiglia sotto sorveglianza dell’Asl. Seppur in forma meno violenta dei mesi scorsi, il virus continua ad essere attivo ed occorre sempre e in ogni occasione la massima prudenza. Prima ancora di parlare di controlli e repressione, chiedo a tutte le persone adulte e in particolar modo ai genitori, di essere sempre prudenti e ricordare ai più giovani che questa storia di utilizzare la mascherina e mantenere le distanze non è uno scherzo, ne va della propria salute».