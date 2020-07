Covid, ora nel Napoletano c’è un focolaio che fa tremare: già 5 positivi

Cinque nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati registrati a Pozzuoli. A darne notizia è il sindaco Vincenzo Figliolia che ha ricevuto la comunicazione dalla Asl Napoli 2 Nord. Quattro dei cinque nuovi positivi, spiega Figliolia, «appartengono al mondo ospedaliero» e «una di queste persone è domiciliata a Pozzuoli, ma non residente».

Figliolia fa sapete che è in corso di completamento il link epidemiologico dei cinque nuovi casi e conclude rivolgendosi ai cittadini: «Il virus non è scomparso, tutti dobbiamo ricordare di mantenere la distanza, indossare la mascherina e lavare spesso le mani. Più prudenza è necessaria, non abbassiamo la guardia». Sono in tutto 104 i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: nove persone sono attualmente contagiate, 82 persone sono guarite definitivamente e 13 persone sono decedute.