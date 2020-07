Covid, nuovo focolaio in Campania con 6 positivo: è partito tutto dalla badante

Altri contagi da Coronavirus nel comune di Conca della Campania, nell’alto Casertano. I positivi attuali sono 6, mentre le persone poste in quarantena sono 15, inoltre sono stati effettuati ulteriori 7 tamponi, per i quali si attende il risultato tra oggi e domani mattina. Ieri i primi quattro casi positivi tra cui in carabiniere in servizio a Sessa Aurunca che chiaramente aveva avuto contatti con colleghi e superiori.

Il sindaco David Simone afferma: “Ulteriori 2 casi di positività su tre tamponi effettuati. Totale 6 positivi. Questa sera fornirò ulteriori aggiornamenti sulla situazione. In data odierna sono stati messi in quarantena n. 15 persone e disposti n. 7 tamponi. Stiamo monitorando in modo assiduo la situazione in collaborazione con le autorità competenti. Ribadisco la necessità di garantire il distanziamento sociale e utilizzare la mascherina secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il popolo di Conca della Campania vincerà anche questa battaglia. Uniti ce la faremo.”