Covid in Campania, ordinanza di De Luca: negozi chiusi e mezzi di trasporto fermi

«Darò disposizione, forse faremo un’altra ordinanza, perché siano chiusi i negozi nei quali vengono trovati clienti senza mascherina. Non solo gli addetti, ma anche i clienti». Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «O abbiamo un comportamento rigoroso, e allora riusciamo a gestire questi mesi che ci separano dal vaccino, oppure – ha aggiunto De Luca – non arriviamo neanche a settembre. Quindi è bene avvertire prima i nostri concittadini, dobbiamo spiegare a tutti quanti che occorre rispetto per la collettività, nessuno si può consentire di essere irresponsabile. Senza il senso di responsabilità dei cittadini non governeremo questa fase di transizione».

De Luca avverte anche i viaggiatori dei mezzi pubblici e lo fa alla consegna del primo treno “Rock” di Trenitalia: «Eav e le altre aziende di trasporto regionale – ha detto il presidente della Campania – debbono seguire l’esempio di Trenitalia, e bloccare i mezzi dove ci sono passeggeri senza mascherina. Bisogna indicarli all’Indignazione pubblica – ha aggiunto De Luca – sono cafoni incivili, che mettono a rischio la salute degli altri. Se il Governo apre, com’è giusto, alla mobilità interregionale dobbiamo prevedere comportamenti responsabili da parte dei cittadini. Altrimenti avremo un ritorno del contagio a settembre».