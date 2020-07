Covid in Campania, cinque nuovi casi: uno in terapia intensiva

Cinque nuovi contagiati su 1.848 tamponi effettuati e due pazienti guariti. È questo il bollettino delle ultime 24 ore in Campania reso noto dall’unità di crisi della Regione. Tra questi c’è il paziente in Irpinia finito in ospedale al Moscati di Avellino intubato. Si sta pensando per lui il trasferimento al Cotugno di Napoli appena sarà possibile spostarlo in sicurezza.

Il totale dei positivi sale dunque a 4.719 su 292.593 tamponi effettuati; il numero di vittime resta fermo a 432 mentre il numero di guariti sale 4.086, 4.085 totalmente guariti e uno clinicamente guarito lì dove vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.