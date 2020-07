Covid in Campania, altri quattro casi positivi su 1.222 tamponi

ono 4 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 1.222 tamponi. Il totale dei casi di Covid-19 in Campania dall’inizio dell’emergenza sale così a 4.791, mentre sono 307.585 i tamponi complessivamente analizzati. Per il sedicesimo giorno consecutivo non si registrano decessi legati al coronavirus in Campania, con il totale dei decessi che resta così 432. L’Unità di crisi della Regione Campania fa sapere che c’è un nuovo guarito: il totale dei guariti è 4.097, tutti totalmente guariti.

