Covid, ieri Campania nessun caso positivo su 1.098 tamponi

Nessun nuovo positivo in Campania nelle ultime 24 ore. L’unità di crisi della Regione Campania informa che oggi sono stati esaminati 1.098 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza resta 4.779, mentre sono 304.517 i tamponi complessivamente analizzati. Per il quattordicesimo giorno consecutivo non è stato registrato alcun decesso legato al coronavirus in Campania: sono 432 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei guariti è 4.095, uno in più rispetto a ieri, tutti totalmente guariti.

Per oggi invece c’è il caso positivo di San Valentino Torio, che sarà conteggiato tuttavia nel bollettino regionale di domani. Mette un po’ d’apprensione anche la situazione di San Giuseppe Vesuviano dove quattro persone sono in quarantena dopo essere venuti in contatti con un soggetto positivo di un’altra città. Tutti saranno sottoposti a tampone.