Covid, focolaio in un altro Comune del Nolano: tre contagi in un giorno

«Ci è appena giunta comunicazione dall’Asl di tre nostri concittadini, purtroppo, positivi al Covid19». Ad annunciarlo il sindaco di Camposano, Francesco Barbato. Dunque, ancora un focolaio nell’area del Nolano ed il Vesuviano. In questo caso non si conosce l’origine del contagio e non è chiaro se possano fare parte del gruppo di amici che ha già portato alla positività di giovani tra Cimitile e Cicciano.

Barbato aggiunge: «A loro auguriamo una pronta guarigione e invitiamo tutta la cittadinanza a prestare grande attenzione nel rispettare le norme sanitarie imposte: indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto in caso di assembramenti, lavare e disinfettare regolarmente le mani. Vi invitiamo inoltre a seguire solo ed esclusivamente le comunicazioni ufficiali degli organi preposti».