Covid e bengalesi, paura a San Giuseppe Vesuviano: arriva il volantino tradotto

«Con l’assessorato alle Politiche Migratorie, in considerazione della folta presenza sul nostro territorio di cittadini del Bangladesh, abbiamo provveduto a far tradurre in lingua bengali il contenuto essenziale dell’ordinanza regionale numero 61 dell’8 luglio 2020, che stabilisce, per chi proviene da aree extra-Schengen, l’obbligo di isolamento domiciliare per chi rientra da Stati terzi e l’obbligo di comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl competente». Ad annunciarlo ed a pubblicare il manifesto è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

La comunità bengalese è al momento tra quelle più esposte in Italia al Coronavirus dopo il ritorno in Italia di diverse persone positive. In particolare a Roma sono partiti un paio di focolai in ristoranti e stabilimenti balneari che hanno poi spinto a bloccare i voli in partenza da Dacca. Paura c’era stato qualche giorno fa quando un giovane bengalese di Palma Campania era risultato positivo al test rapido per gli anticorpi, ma per fortuna il tampone era invece negativo.