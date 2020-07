Coronavirus, un altro caso nel Nolano: è il secondo in tre giorni

L’amministrazione Comunale di Cimitile ha annunciato sulla propria pagina ufficiale di Facebook che sul territorio c’è un nuovo caso di Coronavirus. La conferma è arrivata dall’Asl Napoli 3. «Resteremo in costante contatto con la stessa Asl per ulteriori aggiornamenti – fa sapere il sindaco, Nunzio Provvisiero – La raccomandazione che mi preme fare è quella di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, e all’aperto nel caso di assembramenti, così come prescritto, e di lavare e disinfettare regolarmente le mani. Vi aggiornerò su ogni eventuale sviluppo».

In totale sono sei i casi registrati nella città. Finora le altre 5 persone sono tutte guarite dal Covid, e da settimane la città era Covid Free. Ora resta da ricostruire il contagio della persona malata per poi risalire alla catena dei contatti. Due giorni fa era stato accertato un altro caso a Tufino, ma in questa fattispecie il paziente è stato ricoverato al Cotugno per complicanze di carattere respiratorio.