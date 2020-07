Coronavirus, tre nuovi casi in Campania: uno è nel Nolano

Sono 3 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 1.424 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza Covid-19 sale a 4.702, mentre sono 286.812 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei decessi che resta così 432. Sono 2 infine i nuovi guariti, con il totale che sale a 4.080. Dei tre nuovi casi uno è riferibile al Nolano, precisamente al Comune di Roccarainola, dove una donna è risultata positiva al Coronavirus, mentre il convivente e la figlia sono per adesso fortunatamente negativi. Per gli altri due contagi non è ancora chiaro se siano riferibili al focolaio partito da Mondragone ed arrivato fino all’azienda agricola di Falciano del Massico chiusa dopo 27 contagi accertati.

