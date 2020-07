Coronavirus, terzo contagio nel Nolano in cinque giorni: positivo un giovane

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Covid, un nuovo caso anche a Cicciano. Si tratta di un amico del giovane di Cimitile ricoverato al Cotugno. A renderlo noto è stato il sindaco di Cicciano Giovanni Corrado: «Questa mattina abbiamo ricevuto comunicazione che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Al momento – spiega – tutte le persone che sono state in contatto con questa persona sono state messe in isolamento fiduciario». Il primo cittadino poi annuncia: «Considerato che molte persone stanno sottovalutando una questione ancora tremendamente attuale e reale, seguirà ordinanza di restrizione per utilizzo di mascherine».

Il paziente positivo è un amico del ragazzo di Cimitile che ora è ricoverato al Cotugno e che aveva accusato i sintomi del Covid di ritorno dai Balcani. Era stato proprio il giovane di Cicciano ad andare a prendere il suo amico all’aeroporto dopo la trasferta all’estero. Familiari e persone che sono state in contatto con la nuova vittima del coronavirus sono state messe tutte in isolamento. Due giorni prima, invece, c’era stato un contagio a Tufino con un uomo ricoverato.