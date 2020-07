Coronavirus, si apre focolaio in Cilento: tremano i vacanzieri

By

Tre casi positivi di Coronavirus accettati a Pisciotta. Il dipartimento di prevenzione dell’Asl aveva effettuato tamponi su 6 persone che hanno partecipato ad una cena a casa a Salerno di un uomo, un medico in pensione, che il giorno dopo ha accusato febbre e sono stati effettuati i tamponi.

La conferma è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dopo che già ieri erano risultati positivi al coronavirus i primi test. Il dipartimento di prevenzione dell’Asl, sezione Vallo della Lucania, aveva disposto tamponi sulle persone che avevano partecipato alla cena. Gli esami estesi alle persone con le quali aveva cenato in totale sette hanno confermato il contagio per tre di loro già in isolamento. Salgono a 14 i casi positivi nel Cilento .