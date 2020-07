Coronavirus, nuovo focolaio in Campania con 4 contagi: positivo carabiniere

I risultati dei tamponi hanno dato il loro verdetto: ci sono quattro persone potive al contagio da coronavirus. Tutte appartengono, più o meno allo stesso nucleo familiare. Tutte, hanno avuto contatti con la donna Moldava risultata positiva al contagio. Per fortuna le quattro persone risultate positive al coronavirus sono tutte asintomatiche. Stanno bene e già da qualche giorno si trovano in isolamento. La notizia ha generato subito forte preoccupazione in tutta la piccola comunità di Conca della Campania.

Intanto c’è anche un carabiniere, non in servizio nella compagnia di Sessa Aurunca, fra le persone finite in isolamento per contatti avuti con la badante moldava risultata positiva al contagio da coronavirus. Il militare dell’arma, che presta servizio in una compagnia della provincia di Caserta, è in isolamento fiduciario insieme ad altre persone del suo nucleo familiare. Tutti sono in attesa delle analisi disposte dall’autorità sanitaria per valutare eventuali contagi subiti dal contatto (diretto o indiretto) con la 50enne moldava che lavorava come badante presso una famiglia di Conca della Campania.