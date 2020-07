Coronavirus nel Napoletano: altre due persone ricoverate al Cotugno

Due Rom del campo di Secondigliano ricoverati in ospedale. Si tratta del marito della ragazza 17enne incinta trovata positiva l’altra domenica al Moscati di Aversa e la suocera della ragazza, che era arrivata dalla Serbia non appena saputo delle positività riscontrate nell’area della Circumvallazione esterna. Entrambi sono al Cotugno perchè per la donna si sospetterebbe una tubercolosi. Intanto, terminata l’attività di monitoraggio e di test con i tamponi ai campi Rom di Secondigliano e Cupa Perillo, nel quartiere Scampia, resta soltanto l’attività di sorveglianza sulla prima area per le persone positive che non hanno necessitato di ricovero ospedaliero e negative che siano venute in contatto stretto con gli infetti.

A tutti questi è stato imposto di restare in isolamento per 14 giorni. Complessivamente, i contagi riferibili al campo Rom di Secondigliano sono nove più altri due che erano stati fino a un mese fa nella zona e poi si erano spostati a Sant’Antimo.