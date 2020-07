Coronavirus, multe da mille euro anche a Ischia: nel bar tutti senza mascherina

Sanzioni a Ischia per mancato utilizzo della mascherina. In piazza Antica Reggia, durante controlli della polizia per la movida, è stato sanzionato il titolare di un bar per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 dato che i suoi dipendenti non indossavano i dispositivi di protezione individuale. Via alle multe da mille euro ed alla chiusura della caffetteria.

I controlli sono stati effettuati tra i comuni di Ischia, Forio e Casamicciola Terme. Identificate 481 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 205 veicoli, di cui 72 motoveicoli. Ieri le prime tre multe da mille euro in Campania, tutte a Salerno, dove il titolare di un bar ha fatto intendere di non volere pagare e di essere pronto a fare ricorso.