Coronavirus, marito e moglie positivi nel Napoletano: lui è ricoverato

A Giugliano, nel Napoletano, sono solo 2 i casi di positivita’ al Covid-19. L’Azienda Napoli 2 Nord sottolinea che gli unici casi accertati nelle ultime 24 ore sono due coniugi recatisi spontaneamente all’ospedale di Napoli Cotugno, sospettando di essere positivi al virus. L’uomo e’ stato ricoverato al Cotugno, la donna e’ tornata al proprio domicilio in regime di isolamento. Gli epidemiologi dell’Asl stanno portando avanti l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti stretti.

Intanto,a seguito della notizia, diramata dall’Asl Napoli 1, di tre tamponi positivi al Covid-19 rilevati su altrettanti giovani turisti romani che avevano trascorso il weekend sull’isola in compagnia di amici, il sindaco di Capri, Marino Lembo, rassicura:”Non ci sono criticita’ sul territorio caprese e non ci sono casi positivi ne’ focolai. I tre tamponi positivi comunicatici dall’Asl sono stati effettuati a Roma al rientro della vacanza di alcuni giovani che hanno soggiornato sull’isola nel weekend”. Sull’altro versante dell’isola, interviene il sindaco di Anacapri, il medico Alessandro Scoppa: “Chi va in vacanza, sulla nostra isola o altrove, con l’idea di infischiarsene dei distanziamenti e delle mascherine, e’ un irresponsabile e rischia di contagiare se stesso e gli altri. Percio’ dobbiamo sempre pretendere il rispetto delle norme vigenti. Bisogna tenere alta l’attenzione con una stretta sinergia tra amministrazioni, forze dell’ordine e quei cittadini ed ospiti responsabili che vogliono lavorare e godere dell’isola in sicurezza”.