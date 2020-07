Coronavirus in Campania, positiva una 16enne incinta: aveva tosse e febbre

Contagio di coronavirus ancora in provincia di Caserta. Ieri al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa, è arrivata una ragazza di 16anni che presentava sintomi riconducibili ad un’infezione da covid-19. La giovane, incinta e di nazionalità bulgara, sottoposta al tampone che ha dato esito positivo. Come riporta cronacacaserta, immediato è stato il trasferimento al Secondo Policlinico di Napoli.

Un caso che fa ricordare quanto accaduto a Mondragone, dove una 31enne incinta che andò in ospedale a partorire fu trovata positiva. Proprio da quel tampone si scatenò poi la zona rossa della città casertana negli ex Palazzi Cirio. Oggi, intanto, sono sette i nuovi casi di Covid-19 in Campania con nessun decesso, così come riportato dal bollettino quotidiano della Regione Campania.