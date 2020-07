Coronavirus in Campania, oggi altri 9 contagi. Ma ci sono due guariti

By

Sono 9 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 1.409 tamponi. I dati, fa sapere l’unità di crisi della Regione Campania, comprendono 5 casi derivanti da contact tracing (tracciature), ossia indagini epidemiologiche su precedenti positivi. Il totale dei casi di Covid-19 verificati in Campania dall’inizio dell’emergenza è 4.827, mentre sono 312.260 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus si è registrato in Campania nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi che resta 433. Sono 2 i nuovi guariti, con il totale che sale a 4.100.