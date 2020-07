Coronavirus in Campania: oggi 6 nuovi contagi ed un morto

Sono 6 i nuovi positivi, su 1590 tamponi effettuati, che si registrano oggi in Campania. Il dato e’ riportato nel Bollettino ordinario dell’Unita’ di Crisi della Regione Campania. Con questi numeri il totale dei positivi sale a 4.839, quello dei tamponi a 314.126. In regione, sempre oggi, si registra un deceduto e 4 guariti. Il totale dei decessi sale cosi’ a 434, quello dei guariti a 4.108.

Intanto c’è ancora timore per i focolai sul territorio regionale. Al momento quello che fa maggiormente paura è relativo al campo rom di Secondigliano a Napoli, partita da un 17enne incinta ed asintomatica. Resta la paura anche a Conca della Campania, dove i positivi sono saliti a sei in due giorni e dove si attende l’esito di un’altra decina di tamponi. In questo caso il paziente zero è una badante.