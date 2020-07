Coronavirus in Campania: i nuovi positivi sono tre, c’è un ricontagio

L’unità di Crisi Regionale in Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha diramato il bollettino odierno. Sono tre le persone risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’unità di crisi della Regione Campania specificando che sono stati effettuati 1212 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si registra alcun decesso. E neanche alcuna guarigione. Il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza è di 4094 persone. Una persona già guarita è però di nuovo positiva.

Positivi del giorno: 3

Tamponi del giorno: 1.212

Totale positivi: 4.772

Totale tamponi: 302.889

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 0

Totale guariti: 4.094 * (di cui 4.094 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).