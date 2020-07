Coronavirus, in Campania ci sono 7 nuovi contagi

Sono 7 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 530 tamponi. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza in Campania sale così a 4.779, mentre sono 303.429 i tamponi complessivamente esaminati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato in Campania per il tredicesimo giorno consecutivo, il totale resta così 432. Non si registrano nuovi guariti: dall’inizio dell’emergenza sono 4.094 le persone totalmente guarite dal Covid-19 in Campania.

Intanto è di Pozzuoli la cittadina campana tornata positiva al Covid-19 dopo aver contratto il coronavirus mesi fa ed essere guarita. Lo ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che ha ricevuto notizia dalla Asl Napoli 2 Nord. La donna è risultata positiva al test Covid-19 dopo essere guarita dal virus contratto mesi fa ed è ora in corso il link epidemiologico della paziente.