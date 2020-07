Coronavirus, coppia positiva: ricoverati all’ospedale di Scafati

Nove positivi in Campania in una domenica che vede i contagi in risalita in tutta Italia. Tra questi cinque sono risultati dai controlli sui precedenti positivi tra il campo rom di Scampia e Salerno, dove oltre all’ufficiale giudiziario è risultata positiva anche la moglie. La coppia ricoverata in via preliminare all’ospedale di Scafati: le loro condizioni non sono preoccupanti ma necessitano dell’assistenza media.

Questo il bollettino di ieri: Positivi del giorno: 9. Tamponi del giorno: 1.409 Totale positivi: 4.827 Totale tamponi: 312.260. Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 433 Guariti del giorno: 2 Totale guariti: 4.100 (di cui 4.100 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).