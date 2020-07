Coronavirus, c’è un nuovo contagio accertato a Somma Vesuviana

«Sappiamo tutti che le previsioni avevano annunciato, presto o tardi, casi di Coronavirus. Mi duole comunicarvi che purtroppo ci è stato segnalato, pochi minuti fa un caso Covid a Somma Vesuviana. Abbiamo immediatamente attivato il protocollo Asl per circoscrivere i contatti. Vi aggiornerò non appena saprò di più». Ad annunciarlo è il sindaco, Salvatore Di Sarno, che ha posto in isolamento le quattro persone che compongono il nucleo familiare della persona risultata positiva al tampone.

Ma non è l’unico caso di oggi nell’area vesuviana. A San Giuseppe Vesuviano c’è infatti un contagio sospetto come annunciato dal sindaco, Vincenzo Catapano. Si tratta di una ragazza che ha i sintomi del Coronavirus ed a cui è stato effettuato il tampone di cui si è in attesa dell’esito. Anche in questo caso il primo cittadino ha disposto l’isolamento dell’interno nucleo familiare.