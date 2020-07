Coronavirus, c’è un altro positivo nel Vesuviano: è ricoverato al Cotugno

Una persona è risultata positiva al covid a San Giorgio a Cremano e, a seguito di una leggera febbre, è stata ricoverata in ospedale per evitare il pericolo di contagi. Lo rende noto il sindaco Giorgio Zinno sulla pagina facebook dove aggiunge anche che in poche ore è stata mappata la catena dei contatti per effettuare tutte le verifiche del caso. «Non mi stancherò di ripetere che l’unico strumento che abbiamo per difenderci dal virus è indossare la mascherina, obbligatoriamente nei luoghi chiusi e sui mezzi pubblici e facoltativamente all’aperto; mantenere sempre e comunque la distanza di sicurezza e in generale rispettare le norme per il contenimento del contagio».

In città sono in corso controlli e attività di prevenzione da parte delle forze dell’ordine, sull’uso delle mascherine e sull’osservanza delle ordinanze regionali, in strada e negli esercizi commerciali e di ristorazione. «Per la nostra sicurezza» scrive il sindaco «ho disposto anche il prolungamento dei turni della polizia municipale nei fine settimana fino alle 2 di notte».