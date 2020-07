Coronavirus, caso di ricontagio nel Napoletano: è una donna guarita e di nuovo positiva

By

È di Pozzuoli la cittadina campana tornata positiva al Covid-19 dopo aver contratto il coronavirus mesi fa ed essere guarita. Lo ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che ha ricevuto notizia dalla Asl Napoli 2 Nord. La donna è risultata positiva al test Covid-19 dopo essere guarita dal virus contratto mesi fa ed è ora in corso il link epidemiologico della paziente. Nel bollettino ordinario diffuso ieri pomeriggio dall’Unità di crisi della Regione Campania veniva evidenziato il dato dei 4.094 guariti, uno in meno rispetto al giorno precedente a fronte di zero nuovi guariti

Figliolia coglie l’occasione per ricordare «di indossare la mascherina, evitare luoghi affollati e rispettare tutte le norme igieniche». Sono 98 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: sono 3 le persone sono attualmente contagiate, 82 le persone guarite definitivamente e 13 le persone decedute.