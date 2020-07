Coronavirus, altri tre ricoveri all’ospedale di Scafati in un solo giorno: ora sono 18

Sono 18 attualmente i ricoverati al Covid Hospital di Scafati. Gli ultimi tre si sono aggiunti in appena 24 ore, quando i cluster del Rione Carmine di Salerno e di Pisciotta, nel Cilento, si sono estesi ad altre persone portando ai tre ricoveri. Sono sei in totale i nuovi contagi rilevati in tutta la provincia in un giorno. Al momento non ci sono fortunatamente pazienti gravi al Mauro Scarlato, ma appena un mese fa era stato dichiarato ospedale “Covid Free”.

Nel frattempo si è in attesa dell’esito delle verifiche sulla ragazza e su una trentina di contatti del ragazzo di Agropoli risultato positivo dopo un viaggio a Capri. Sull’Isola azzurra ci sono intanto i contagi dei tre ragazzi di Roma che una volta tornati dalla vacanza sono risultati positivi. Lo stesso è accaduto per una donna Toscana. Per fortuna tutti hanno sintomi non gravi e restano in isolamento domiciliare.