Coronavirus, altri due casi in Campania. Sono marito e moglie, lei è medico

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La città di Salerno conta due nuovi casi positivi al coronavirus. Si tratta di un marito ed una moglie. I due casi sono emersi nella serata di ieri, 2 luglio, dopo le analisi sui 175 tamponi all’Ospedale “Ruggi d’Aragona”. Torna la paura a Salerno, dove si sono registrati due nuovi casi positivi al Covid. I casi sono emersi dai 175 tamponi processati ieri sera all’ospedale Ruggi. Questa mattina, 3 luglio, invece, su 116 tamponi esaminati non si è registrato nessun positivo. In totale in Campania i contagi salgono a 10.

«In riferimento al caso del medico del poliambulatorio Asl di Pastena risultato positivo al Covid insieme al marito, l’Asl Salerno comunica che si è provveduto a ricostruire la catena dei contatti stretti (familiari e colleghi di lavoro), sottoponendoli a tampone, sono risultati tutti negativi. I locali del Poliambulatorio sono stati igienizzati e sanificati, e le attività sono già riprese».