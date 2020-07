Coronavirus, altri 4 positivi in Campania: si rischia una nuova zona rossa

Altre quattro persone positive al Coronavirus in Irpinia. Le persone contagiate sono di Serino e San Michele di Serino, nella zona dove si registra il maggior numero di contagi. Lo rende noto l’Asl in una nota stampa. La notizia è riportata da Ottopagine.it che parla di «numeri che preoccupano amministratori e autorità sanitaria locale, e che vengono tenuti sotto strettissimo controllo da Prefettura e autorità regionale. Non è ancora spento il focolaio da Covid 19 nel Serinese». Insomma, molto dipenderà dai tamponi effettuati ai contatti dei positivi e che potrebbero portare ad una nuova zona rossa in Campania qualora ci fossero altri contagi.

«In questi minuti ci è stata comunicata dall’Asl di Avellino la positività di due nostri concittadini, già posti in isolamento domiciliare da qualche giorno poiché contatti diretti con i casi accertati nei comuni limitrofi. Fortunatamente stanno bene e sono asintomatici – spiega il sindaco Vito Pelosi – Vi raccomandiamo di rispettare sempre tutte le misure di sicurezza e di indossare i dispositivi di protezione in caso di assembramento».