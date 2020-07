Coronavirus, 13 ricoverati al Cotugno: uno è del Nolano. Tre pazienti sono gravi

Sono tredici i pazienti affetti da Coronavirus ricoverati al Cotugno di Napoli. Tra questi tre sono gravi, tra terapia intensiva e subintensiva. Dal punto di vista dell’area vesuviana e Nolana c’è un 61enne di Tufino in ospedale. Non fa parte dei malati che preoccupano, ma i suoi sintomi hanno spinto i sanitari al ricovero per evitare complicazioni e tenerlo sotto controllo. Qui ci sono anche i due coniugi di Portici che a detta dei sanitari stanno migliorando dopo qualche giorno in cui le loro condizioni non erano delle migliori.

Il Mattino racconta inoltre quali siano i casi più gravi attualmente ricoverati: una coppia di Giugliano, dunque dal Napoletano, ed un uomo di Salerno del cluster del rione Carmine. I tre sono attaccati al respiratore ma dovrebbero cavarsela. Tra gli altri c’è anche la 17enne rom incinta, così come un caso arrivato da Mondragone ed uno da Secondigliano. Insomma, il reparto si è ripopolato. Non è emergenza, ma i numeri sono piuttosto chiari.