Comunali a Sant’Anastasia: Pone attiva canali social e numero telefonico per ascoltare i cittadini

Una campagna elettorale che sarà per una serie di ragioni, restrizioni per il contenimento del Covid 19 fra queste, diversa da quelle cui siamo abituati. Anche per questo motivo il candidato sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Pone ha deciso di attivare tutti i canali social possibili per poter essere sempre in contatto con i cittadini e recepire le loro istanze e perplessità. Un numero telefonico, un contatto su Whatsapp Telegram, Facebook, Instagram che permettano a chiunque, di qualsiasi fascia di età e di conoscenza dei mezzi telematici, di poter scrivere o contattare Pone. Il numero di telefono da utilizzare è il 3511832178 (utile anche per la messaggistica di Whatsapp) per Telegram https://t.me/carmineponesindaco, per Facebook https://www.facebook.com/avv.carmine.pone e infine carmine.pone su Instagram.

“Stiamo vivendo un periodo di distanziamento sociale”, commenta Carmine Pone, candidato sindaco supportato da un gruppo coeso di liste civiche, “Ma ciò non deve impedire il dialogo, il confronto e l’arricchimento reciproco. Per questa ragione ho attivato i canali social con i quali voglio ascoltare i miei concittadini. Per me la politica non è distanza, al contrario e loro devono sapere che ci sono sempre”.