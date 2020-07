“Coleroso e tumorato, vai via”. Orribili insulti contro Ciro Immobile e la moglie

“Insegnali (e non insegnagli ndr) a non essere scarso come quel terrone coleroso di suo padre andatevene via”. È il messaggio ricevuto sui social network da Jessica Malena, la moglie dell’attaccante della Lazio, Ciro Immobile. Un insulto terribile che è arrivato a corredo di una foto familiare della donna in cui la moglie del centravanti di Torre Annunziata è in riva al mare con uno dei suoi tre figli. La pesante invettiva, si è poi appreso, non arriva da un tifoso della Lazio ma da un utente che scrive invece di essere juventino.

Jessica Malena ha postato lo screen dell’insulto ricevuto, commentando con un “che pena”, che in questi casi basta e avanza. Proprio ieri, dopo la sconfitta della Lazio in casa contro il Sassuolo, Immobile aveva chiesto ed invitato i tifosi a non prendersela con i suoi familiari ma accusare lui per le sue prestazioni. Tuttavia, in questo caso non si tratterebbe di un tifoso dei biancocelesti, a meno che nella descrizione del profilo di chi insulta non ci siano scritte notizie non veritiere.