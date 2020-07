Claudia scomparsa da Piazzolla di Nola, la sua auto trovata a Rione Trieste

Claudia, 32 anni, è scomparsa da Piazzolla di Nola ieri il 28 luglio. La sua auto è stata ritrovata parcheggiata nei pressi della stazione di Rione Trieste, a Somma Vesuviana. Del caso si sta occupando “Chi l’ha Visto?”, che ha lanciato l’appello. Chiunque la vedesse può avvisare le forze dell’ordine o la redazione del noto programma Rai.

Martedì 28 luglio, intorno alle 10 del mattino, è uscita di casa a bordo della sua auto, una Toyota Yaris grigia, dicendo a suo marito che sarebbe andata in farmacia per acquistare dei medicinali e che sarebbe ritornata poco dopo. A casa, però, Claudia non è più rientrata. L’auto è stata ritrovata regolarmente parcheggiata nei pressi della stazione di Rione Trieste, una frazione di Somma Vesuviana, ma di Claudia, nessuna notizia. Potrebbe aver preso un treno verso Napoli. Non ha con sé né documenti né cellulare. Claudia sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe avere bisogno di aiuto.