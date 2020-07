Circo bloccato da 4 mesi nel Vesuviano per il Covid: show gratis per i residenti

Sono rimasti bloccati in via De Gasperi per quasi 4 mesi, immobilizzati dal lockdown imposto dalle autorità nazionali a causa dell’emergenza da Covid-19. E ora proprio da Torre del Greco, la città che li ha adottati rispondendo anche alle richieste di aiuto affinché venisse portato cibo agli animali, ripartono con il loro tour.

Il circo Castellucci riprende oggi gli spettacoli al pubblico, con una serie di appuntamenti in programma fino al 13 luglio. Ad annunciarlo i responsabili sulla loro pagina Facebook: «Dopo quattro mesi di chiusura – è scritto – durante i quali abbiamo constatato con gioia quanto siano grandi la solidarietà e la benevolenza dei torresi, siamo pronti a riprendere i nostri spettacoli». Il primo appuntamento, quello odierno, sarà ad ingresso gratuito: «Per ringraziarvi tutti» affermano. «Ma facciamo un’ultima volta appello alla vostra generosità – continuano – fino al 13 luglio intervenite ai nostri spettacoli al prezzo eccezionale di soli 5 euro. Per voi è un piccolo gesto ma per noi rappresenta una speranza e una base per ripartire».