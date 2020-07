Castellammare, rompe la vetrina del negozio col martello per rubare i vestiti: arrestato

By

Una vetrina rotta e merce rubata per un danno complessivo di circa 2mila e 300 euro. E’ questa la scena che si è trovato di fronte un commerciante di Castellammare di Stabia all’apertura del proprio negozio. Intorno alle 7 del mattino Luca Cirillo, 26enne del luogo già noto alle forze dell’ordine – dopo aver mandato in frantumi una vetrina con un martello ed una piccozza – è entrato nel negozio di abbigliamento del centro cittadino. Ha preso degli indumenti esposti e poi si è dato alla fuga.

I militari della locale Stazione hanno rinvenuto e sequestrato gli arnesi da scasso utilizzati per rompere la vetrina. Hanno visonato le immagini del sistema di video sorveglianza installato nell’esercizio commerciale riconoscendo il malvivente. I carabinieri hanno trovato l’uomo a casa sua ancora in possesso di gran parte della refurtiva. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.