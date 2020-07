Carnevale Palmese, le Quadriglie già all’opera per il 2021: ecco le novità

Il confronto tra il presidente della Fondazione e le Quadriglie, tenutosi l’altra settimana, ha stabilito le linee guida sull’organizzazione del Carnevale Palmese 2021. Il presidente Claudio Ferrara, insieme al consigliere Nello Nunziata, delegato alla kermesse, si sono confrontati apertamente con i nove presidenti dei gruppi che animano la popolare manifestazione cittadina. Questo è quanto è stato definito: il Carnevale Palmese sarà organizzato regolarmente nel prossimo mese di febbraio (quando le date principali saranno quelle di domenica 14, lunedì 15 e martedì 16), salvo diverse disposizioni che giungeranno dal punto di vista istituzionale, in materia di sicurezza e di prevenzione del rischio Covid-19. I nove gruppi delle Quadriglie hanno dato piena disponibilità ad aderire, aggiornando

le proprie intenzioni nei mesi a venire, quando sarà anche più chiaro come evolverà l’emergenza sanitaria in Italia e quali saranno le direttive da assumere.

«C’è stato un confronto sereno con i presidenti delle Quadriglie, ai quali è stata espressa la massima disponibilità per l’organizzazione dell’edizione 2021 del Carnevale Palmese. – ha affermato il presidente dell’ente mascherato, Claudio Ferrara – Sono stato attento a recepire le difficoltà dei gruppi e i loro orientamenti. La volontà comune di Fondazione e Quadriglie è quella di realizzare una kermesse nel rispetto delle normative vigenti, ma anche tenendo conto di tutte le conseguenze sociali ed economiche che il Coronavirus ha determinato per le esistenze di tutti. Nel frattempo, i gruppi si stanno confrontando e a settembre – ha concluso Ferrara – le Quadriglie saranno nuovamente convocate per confermare la partecipazione al Carnevale Palmese 2021».

Allo stesso tempo, s’è discusso del Villaggio delle Quadriglie. L’abituale collocazione nell’ampia area mercatale di via Frauleto dei nove capannoni destinati alle Prove ed agli eventi delle Quadriglie è destinata ad essere archiviata. Il Comune intende utilizzare diversamente alcuni spazi in loco e, quindi, mancano le condizioni per confermare il Villaggio in via Frauleto. Di conseguenza, andranno studiate delle soluzioni alternative. Il consigliere delegato Nello Nunziata ha manifestato la volontà del governo locale di conservare comunque nel centro storico della città il Villaggio delle Quadriglie, pur se quest’ultimo verrà dislocato e strutturato in più zone di Palma Campania.