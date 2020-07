Brusciano, dissequestrata la fabbrica produttrice di gel igienizzante per mani

By

Dissequestrata la fabbrica di Brusciano che produce igienizzante per le mani e finita sotto sequestro in un’operazione dalla guardia di finanza ad aprile. Durante il blitz furono sequestrate oltre 5700 confezioni di gel igienizzante per mani da mezzo litro. Con ordinanza del Prefetto si è proceduto all’annullamento del sequestro e soprattutto alla requisizione dei flaconi di igienizzante avvenuto dietro pagamento alla Mafo del corrispettivo di euro 14.400,00.

Quindi, come già riportato da Marigliano.net, il prodotto legittimamente commercializzato dalla Mafo, azienda seguita dall’avvocato Antonio Tomeo, la cui liceità è stata stabilita dal Tribunale del riesame di Napoli, è stato acquistato dalla prefettura per fronteggiare l’emergenza Covid. Tira un sospiro di sollievo Carmine Manna, il proprietario della ditta, per la conclusione della vicenda.